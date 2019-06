Oranienburg

Verkehrsteilnehmer müssen sich auf der A10 am Wochenende auf weitere sogenannte „dynamische Verkehrsunterbrechungen“ einstellen. Dies teilte die Havellandautobahn GmbH am Freitagvormittag mit.

Im Zuge des Ausbaus der A10 auf dem nördlichen Berliner Ring werden am Wochenende auf der Tangente der A10 am Kreuz Oranienburg zur A111 in Fahrtrichtung Berlin Arbeiten am Fahrbahnbelag ausgeführt. Aus diesem Grund sind mehrere Verkehrsunterbrechungen von jeweils 30 Minuten am Kreuz Oranienburg zwischen Sonnabend (15. Juni) und Sonntag (16. Juni), zwischen 18 Uhr und 2 Uhr notwendig.

Von den Verkehrseinschränkungen betroffen sind aus Richtung Hamburg kommende Fahrzeuge, die von der A10 auf die A111 in Fahrtrichtung Berlin abfahren.

Bereits am Donnerstag hatte die Havellandautobahn GmbH über dynamische Verkehrsunterbrechungen in der Nacht vom 13. auf den 14. Juni (Donnerstag/Freitag) sowie 17. auf den 18. Juni (Montag/Dienstag) informiert.

