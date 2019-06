Groß Köris

Am frühen Mittwochnachmittag wurde die Polizei über einen Diebstahl von einer Baustelle in der Gärtnerstraße in Groß Köris informiert.

Als der vermeintliche Dieb merkte, dass er plötzlich beobachtet wurde, suchte er schnell das Weite und ließ auch das Diebesgut zurück. Aufgrund der Zeugenbeschreibung konnte jedoch in der Nähe des Tatortes in ein 66-jähriger Mann festgestellt werden.

Gegen ihn fertigten die Polizeibeamten eine Anzeige wegen Diebstahls. Die weiteren Ermittlungen dazu hat die Kriminalpolizei übernommen.

Von MAZonline