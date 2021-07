Krummensee/Freiwalde/Senzig

Beamte stoppten am Mittwoch den Fahrer eines E-Scooters in der Gustav-Hensel-Straße in Krummensee. Das Fahrzeug war nicht haftpflichtversichert. Der Mann (40) hatte laut einem Test Cannabis konsumiert. Ohne Fahrerlaubnis wurde abends ein 40-Jähriger in einem Mercedes-Kleinbus auf dem Rastplatz Berstetal an der A 13 erwischt. Er hatte Kokain genommen. Ein Radler (55) in Senzig hatte laut Atemalkoholtest 1,99 Promille im Blut. Alle durften nicht mehr weiterfahren.

Von MAZonline