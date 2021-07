Kyritz

Am Freitagnachmittag ist eine Sechsjährige in Begleitung einer Freundin ihrer Mutter zu einem Waldspaziergang in der Umgebung des Schlosses Karnzow bei Kyritz aufgebrochen.

Keine Orientierung, kein Handynetz

Dreieinhalb Stunden später bemerkten die beiden dann, dass sie die Orientierung verloren hatten und zudem nur sporadisch ein Handynetz vorhanden war. Sie fanden ein Hochsitz, von dem aus zumindest ein kurzer telefonischer Kontakt zur Mutter des Mädchens möglich war. Es gelang der Frau, ihrer Freundin die Nummerierung des Hochsitzes mitzuteilen, bevor die Verbindung wieder abbrach.

Jagdpächter half bei der Suche

Die Mutter informierte daraufhin die Polizei. Mit Unterstützung des zuständigen Jagdpächters konnten die beiden Gesuchten gefunden und in die Forstzentrale Karnzow gebracht werden. Dort nahm die Mutter die Sechsjährige und ihre Freundin etwa eine Stunde nach Beginn der Suchaktion wieder in Empfang. Beide waren glücklicherweise wohl auf.

