Oranienburg

Am Dienstagmittag gegen 11.20 Uhr wurde eine 48-jährige Frau in einem Discounter in der Oranienburger Schulstraße beim Diebstahl von Gegenständen im Wert von 32 Euro erwischt. Da sich die Frau nicht ausweisen konnte, wurden die Beamten der Polizei hinzugerufen. Diese stellten dann fest, dass die 48-Jährige Sachen bei sich führte, welche sie im „Dänischen Bettenlager“ in der Havelpassage gekauft haben wollte. Für diese Gegenstände konnte sie allerdings keine Quittung vorlegen.

Eine Nachfrage vor Ort ergab, dass die Frau auch dort Waren im Wert von etwa 10 Euro entwendet hatte. Ihre Personalien konnten im Nachhinein durch Vorlage ihres Führerscheins an ihrer Wohnanschrift zweifelsfrei geklärt werden. Die Polizeibeamten nahmen in der Folge zwei Anzeigen wegen Ladendiebstahls auf.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline