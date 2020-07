Schönefeld

Ein Lkw-Fahrer bemerkte am frühen Mittwochnachmittag am Schönefelder Kreuz auf der BAB 10 das Stauende zu spät und fuhr mit seinem Sattelzug auf einen anderen Sattelzug auf. Durch die Kollision entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Kurz nach 9 Uhr ereignete sich in Fahrtrichtung Königs Wusterhausen ein weiterer Auffahrunfall. Daran beteiligt waren ein Kleinwagen der Marke Ford und ein BMW. Beide Autos blieben mit einem Schaden von rund 5.000 Euro fahrbereit.

Von MAZonline