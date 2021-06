Luckenwalde

Ein Unbekannter hat am Montagmorgen einen Syrer (29) in der Feldstraße in Luckenwalde mit einem Fußtritt in den Rücken attackiert. Dann umringten ihn vier Männer. Einer drohte und traf ihn in den Bauch. Als ein Auto vorbeifuhr, ließen die Unbekannten ab. Der Schläger soll mehrmals den Hitlergruß gezeigt haben.

Die Polizei hat Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Sie bittet nun Zeugen, insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten Autos, sich zu melden. Hinweise bitte unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline