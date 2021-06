Luckenwalde

Eine Polizeistreife kontrollierte in der Nacht zu Mittwoch in der Beelitzer Straße in Luckenwalde den Fahrer eines Volkswagens. Der Drogenvortest reagierte bei dem Mann positiv auf verschiedene Betäubungsmittel. Dem 41-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Führens eines Kfz unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

Von MAZonline