Luckenwalde

Drei Männer griffen am Donnerstag im Kassenbereich eines Verbrauchermarktes in der Beelitzer Straße in Luckenwalde nach Zigaretten und wollten flüchten. Das gelang nur einem. Den anderen versperrten die automatischen Türen, die geschlossen wurden, den Weg – bis die Polizei eintraf und sie festnahm.

Von MAZonline