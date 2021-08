Luckenwalde

Zu einem Unfall musste die Polizei am Sonntagnachmittag in Luckenwalde ausrücken: In der Straße Jüterboger Tor war ein VW-Fahrer unterwegs. Laut Zeugen wollte er kurz hinter dem Ortseingangsschild eine Autofahrerin oder einen Autofahrer rechts überholen. Dabei verlor der VW-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto kollidierte mit einer Betonsäule, die auf der rechten Straßenseite hinter dem Fußgängerweg steht.

Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug wieder auf die Straße geschleudert, wo es stehenblieb. Der Fahrer lehnte die Hilfe der Zeugen ab, nahm stattdessen mehrere Gegenstände aus dem Auto und entfernte sich zu Fuß in Richtung Teichwiesengraben, wo er querfeldein in den Wald lief. Trotz einer sofortigen Fahndung, bei dem auch ein Fährtenspürhund zum Einsatz kam, konnte der Mann nicht gestellt werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro. Die Polizei hat eine Unfallanzeige aufgenommen.

Da im Wagen des geflüchteten Mannes, zu dessen Identität der Polizei mehrere Hinweise vorliegen, ein Messer gefunden wurde, wurde zudem eine Anzeige wegen illegalen Waffenbesitzes gefertigt. Bei der Durchsuchung des VW ergab sich außerdem der Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln. Des Weiteren besitzt der mutmaßliche Unfallfahrer keine Fahrerlaubnis. Der VW, dessen Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehörten und die zur Entstempelung ausgeschrieben waren, war nicht mehr fahrbereit. Zudem war der Wagen bereits seit mehreren Jahren außer Betrieb gesetzt. Das Auto wurde abgeschleppt und zur Beweissicherung sichergestellt. Da das Fahrzeug ohne gültige Kennzeichen unterwegs war, liegt zudem ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz vor.

Von MAZonline