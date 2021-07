Luckenwalde

Ein Sofa und Sperrmüll brannten laut einem Zeugen am Donnerstagabend in der Straße Am Burgwall in Luckenwalde. Das Feuer war bald gelöscht. Am Sperrmüllhaufen wurden mehrere Jugendliche gesehen. Einer von ihnen soll etwa 1,40 Meter groß, mit einer langen Hose und dunkel gekleidet gewesen sein. Er habe ein Rad und einen Rucksack bei sich gehabt. Ein anderer soll längere Haare gehabt und einen Roller mitgeführt haben. Eine Fahndung bliebt erfolglos. Hinweise unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline