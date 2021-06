Luckenwalde

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum Montag mehrere Schaufensterscheiben von zwei gewerblichen Einrichtungen im Stadtgebiet von Luckenwalde. In der Baruther Straße/Poststraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Beamte sicherten Spuren. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen: Beobachtungen bitte an die Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter 03371/60 00.

Von MAZonline