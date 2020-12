Luckenwalde

Zwei Männer wurden am Samstagnachmittag dabei ertappt, als sie in einem Laden Bekleidung im Wert von 835 Euro in Rucksäcken verstauten. Die Polizei stellte die Identität der beiden Männer (34 und 35 Jahre alt) fest und nahm weitere Ermittlungen in dieser Angelegenheit vor.

Von MAZonline