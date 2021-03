Luckenwalde/Ludwigsfelde

Der Mitarbeiter einer Tiefbaufirma bemerkte am Sonntag, dass Unbekannte die Plane eines Pritschenwagens in der Wiesenstraße geöffnet und hochwertiges Werkzeug entwendet hatten, darunter ein Trennschleifer, eine Bohrmaschine und ein an der Pritsche montierter Kranarm. Schaden beträgt etwa 5.000 Euro.

Einbruch in Logistikfirma

Unbekannte verschafften sich überdies zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag Zutritt zum Gelände einer Logistikfirma in der Robert-Bosch-Straße: Sie schnitten dafür ein Zaunfeld auf, stahlen eine Rüttelplatte und verursachten einen Schaden von rund 2.400 Euro. Hinweise zu beiden Vorgängen bitte an die Polizei unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline