Ludwigsfelde

Eine Polizeistreife kontrollierte am Montagabend einen Mofa-Fahrer in der Ernst-Thälmann-Straße in Ludwigsfelde. Ein Atemalkoholtest ergab 1,36 Promille. Dem 36-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Seinen Führerschein war er los.

Von MAZonline