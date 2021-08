Ludwigsfelde

In der Wohnung eines 38-Jährigen in der Albert-Schweitzer-Straße in Ludwigsfelde kam es am Montagmorgen zu einem Brand. Das Gebäude sowie das angrenzende Mehrfamilienhaus wurden evakuiert. Verletzt wurde niemand. Zwei Bewohnerinnen erlitten jedoch einen Schock und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand. Anschließend konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an.

Von MAZonline