Ludwigsfelde

Einen Küchenbrand gab es am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Hanns-Maaßen-Straße in Ludwigsfelde: Ein Bewohner (43) löschte das Feuer selbst. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Der Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung und kam ins Krankenhaus. Durch Rußbildung entstand in der Wohnung ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Von MAZonline