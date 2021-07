Ludwigsfelde

Ein Opel-Fahrer versuchte am Montagabend, sich einer Kontrolle zu entziehen: Die Polizei stoppte ihn in der Siethener Straße. Der 43-Jährige hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Das amtlichen Kennzeichen am Pkw stellte sich als gestohlen heraus. Das Auto war bereits stillgelegt. Ein Vortest reagierte positiv auf die Einnahme von Betäubungsmitteln. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Von MAZonline