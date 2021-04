Ludwigsfelde

Zwei Motorräder sind Anfang April aus einer Garage in der Rheinstraße gestohlen worden. Dabei handelt es sich um zwei Crossmaschinen: Ein Motorrad der Marke Husaberg mit dem amtlichen Kennzeichen B-H 198 sowie eine KTM. Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht von Sonntag, 4. April, auf Montag, 5. April, Personen oder die Kräder im Umfeld gesehen? Wurden die Fahrzeuge womöglich zum Kauf angeboten? Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline