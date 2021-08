Ludwigsfelde

Ein Skoda-Fahrer wurde am Montagmorgen in der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde angehalten. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,98 Promille. Zudem gab der 39-Jährige an, unter dem Einfluss von Cannabis zu stehen. Er hatte zudem einen nicht zugelassenen „Silvesterböller“ und ein Tütchen mit Cannabis bei sich. Beide wurden eingezogen. Der Mann musste zur Abgabe einer Blutprobe.

Von MAZonline