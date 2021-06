Ludwigsfelde

Unbekannte brachen am Dienstagabend in der August-Bebel-Straße in Ludwigsfelde eine Garage auf und stahlen eine nicht zugelassene gelbe Suzuki. Der Schaden beläuft sich auf rund 5.500 Euro. Beamte der Kriminalpolizei sicherten Spuren. Die Maschine wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei benötigt Hinweise zu Tätern und Tathergang. Beobachtungen bitte an Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline