Ludwigsfelde

Ein Unbekannter, womöglich in einem blauen VW-Transporter mit Erfurter Kennzeichen, hat am Donnerstagnachmittag auf der B 101 einen Unfall verursacht und flüchtete. Erst schnitt er einen Skoda. Dessen Fahrerin (54) bremste. Ein Mann (81) im VW fuhr auf. Alle vier Insassen kamen ins Krankenhaus. Der Schaden liegt bei rund 10.000 Euro. Hinweise zum Sachverhalt an die Polizei unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline