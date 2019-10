Hennigsdorf

Zu einer Auseinandersetzung von mehreren Personen wurden Polizeibeamte am Mittwochabend gegen 22.50 Uhr auf den Postplatz in Hennigsdorf gerufen. Mehrere Zeugen hatten sich über den Notruf gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen war es zu einem Streit zwischen zwei Männern im Alter von 20 Jahren gekommen. Dabei wurde der eine durch einen Schlag des anderen verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann, der geschlagen hatte, war zunächst geflüchtet, konnte jedoch nach Angaben der Polizei in der näheren Umgebung festgestellt werden. Er stand unter Einfluss von Alkohol, ein erster Atemalkoholtest ergab 1,34 Promille. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen.

Von MAZonline