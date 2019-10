Hennisgdorf

Am Montagabend (30. September) gegen 18.55 teilte eine aufmerksame Bürgerin der Polizei mit, dass soeben eine Gruppe junger Männer die Krumme Straße in Hennigsdorf entlangläuft und dort stehende Fahrzeuge beschädigt. Durch den schnellen Einsatz der Polizeibeamten konnte die besagte Gruppe in der Nähe des Bahnhofes festgestellt werden. Durch zwei Personen aus dieser Gruppe wurden an zwei Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 1200 Euro. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

