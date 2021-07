Mahlow

Der Fahrer eines Lkw Iveco touchierte am Montagnachmittag in der Lessingstraße in Mahlow einen Ford, der am Fahrbahnrand geparkt war. Der Pkw war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Beim 54-jährigen Lkw-Fahrer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der Test ergab einen Wert von 0,46 Promille. Dem Iveco-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt.

Von MAZonline