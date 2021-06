Mahlow

Ein Mann (21) war am Samstagmorgen auf dem Heimweg, als er in der Albrechtstraße in Mahlow von einem Unbekannten plötzlich in den „Schwitzkasten“ genommen wurde. Der Täter forderte Bargeld und hielt dem jungen Mann ein Messer an den Hals. Er erhielt das Geld, schlug dem 21-Jährigen ins Gesicht und rannte davon.

Von MAZonline