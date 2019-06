Hennigsdorf

Ein mit Jalousien beladener 27-Jähriger (russische Föderation) befuhr am Dienstag gegen 15.30 Uhr die Eduard-Mauer-Straße in Hennigsdorf mit einem E-Bike den Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Dabei kollidierte der Radfahrer mit einem Pkw BMW, der an einer Ausfahrt auf dem Geh- und Radweg stand. Dem Radfahrer war aufgrund der Ladung auf dem Lenker das Bremsen offenbar nicht möglich. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann und verletzte sich. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Von MAZonline