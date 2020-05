Mann in Asylbewerberunterkunft in Zehdenick getötet

Zehdenick

Ein Mann ist in der Nacht zu Mittwoch in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Zehdenick im Landkreis Oberhavel getötet worden. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen.

Aus noch ungeklärter Ursache sind nach ersten Erkenntnissen zwei Männer in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog einer von ihnen ein Messer und stach auf seinen Kontrahenten ein. Dieser brach schwer verletzt zusammen und verstarb noch am Tatort. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, um unter anderem die Tatwaffe zu suchen und sicherzustellen. Die Staatsanwaltschaft aus Potsdam hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei machte zunächst keine Angaben dazu, ob Opfer und Tatverdächtiger Bewohner der Unterkunft waren. Die Ermittlungen zu den Hintergründen stünden am Anfang, sagte der Sprecher.

