Hennigsdorf

Als die Mitarbeiter einer Firma in der Veltener Straße in Hennigsdorf am Montagmorgen gegen 5.10 Uhr die Gebäude in der Veltener Straße betraten, hörten sie Geräusche aus einer Halle. Ein 36-jähriger Oberhaveler hatte sich gewaltsam Zutritt verschafft und verschiedene maschinenbetriebene Werkzeuge für den Abtransport bereitgestellt. Mehrere Spinde waren aufgebrochen. Der bereits wegen ähnlicher Delikte bekannte Mann wurde vorläufig festgenommen. Er stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln (Amphetamine) und Alkohol (0,32 Promille). Die Ermittlungen dauern an.

Von MAZonline