Oranienburg

Ein 30-jähriger Mann saß am Freitagmorgen um 6.40 Uhr in der Bernauer Straße neben einem Zigarettenautomaten und wurde dort von Polizeibeamten kontrolliert. Aufgrund seines szenetypischen Erscheinungsbildes, so die Polizei, wurde er nach dem Besitz von Betäubungsmitteln befragt. Daraufhin gab er eine geringe Menge Amphetamine an die Beamten heraus.

Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

Von MAZonline