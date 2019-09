Mann unter Einfluss von Cannabis gibt Polizei falsche Personalien an

Polizei Eichstädt - Mann unter Einfluss von Cannabis gibt Polizei falsche Personalien an Ein 28-jähriger VW-Fahrer ist am Montagabend gegen 21.30 Uhr in Eichstädt von der Polizei kontrolliert worden. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann Cannabis konsumiert hatte. Außerdem hatte er keine Personaldokumente bei sich.

Bei einer Polizeikontrolle am Montagabend in Eichstädt ertappte die Polizei einen 28-jährigen Mann, der unter Einfluss von Cannabis am Steuer eines Pkw VW gesessen hatte. Quelle: dpa