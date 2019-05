Oranienburg

Zu einem gefährlichen Zwischenfall ist es am Montagabend in einem Getränkemarkt in der Berliner Straße in Oranienburg gekommen. Gegen 18.05 Uhr betrat ein Mann den Markt, nahm sich mehrere Flaschen Alkohol aus den Regalen und ging damit zur Kasse. Dort wurden die Ware eingescannt. Noch während die Kassiererin damit beschäftigt war, zog der Mann plötzlich ein Messer, forderte Geld und sprach Drohungen gegen die Frau aus.

Mit einer Flasche Whiskey und einer Getränkedose abgehauen

Als plötzlich ein weiterer Kunde den Getränkemarkt betrat, ließe der Täter von seinem Vorhaben ab, griff sich eine Flasche Whiskey und eine Getränkedose, verließ den Markt und verschwand.

Personenbeschreibung gegeben

Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und blonde Haare gehabt haben. Er trug eine schwarze Jacke mit einer Aufschrift und einer Kapuze, graue Jogginghosen und weiße Schuhe. Außerdem soll er weiße Kopfhörer dabei gehabt haben und ein Basecap aufgehabt haben. Der Mann, so hieß es, habe mit ausländischem Dialekt gesprochen. Hinweise bitte an die Polizei in Oranienburg unter der Telefonnummer 03301/85 10.

