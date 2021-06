Dahlewitz

Ein Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in der Mittelstraße in Dahlewitz beobachtete am Montagabend, wie ein Mann sämtliche Dosen mit Babynahrung entwendete. Danach lud der Dieb die Ware in einen Pkw ein und flüchtete. Der Schaden beläuft sich auf 430 Euro. Die polizeiliche Suche in der näheren Umgebung blieb erfolglos. Hinweise und Beobachtungen zum Tathergang unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline