Schildow

In der Gartenstraße in Schildow ist ein Mazda CX 5 entwendet worden. Der Pkw wurde am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr von seinem Besitzer als gestohlen gemeldet. Nach Auskunft der Polizei handelt es sich bei dem Wagen um einen Pkw mit Berliner Kennzeichen – B-AK 1465. Das Auto in der Farbe graumetallic soll relativ neuwertig sein, so dass von einer Schadenssumme in Höhe von rund 30 000 Euro die Rede ist.

Am Fahrzeug soll im hinteren Bereich ein Aufkleber mit der Aufschrift „Wohnkonzept Immobilienverwaltung“ angebracht gewesen sein. Nach dem Mazda wird gefahndet.

Von MAZonline