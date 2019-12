Fürstenberg

Ein Verkehrsunfall in Fürstenberg ging Sonntagnacht (1. Dezember) gegen 2.30 Uhr für einen Fahrer eines Kleintransportes glimpflich aus. Der Mann war mit seinem Kleintransporter war in der Rheinsberger Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Geländer kollidiert.

Der Kleintransporter durchbrach in der Folge das Geländer und fiel fünf Meter in die Tiefe, wo er mit einem Baum kollidierte. Der 31-Jährige blieb unverletzt. Polizeibeamte führten vor Ort einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 1,36 Promille ergab, In weiterer Folge wurde ein Bluttest durchgeführt, die Polizeibeamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 6000 Euro.

Von MAZonline