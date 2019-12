Glienicke

Am Donnerstag (12. Dezember) um 17 Uhr kam eine 56-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw BMW in der Karl-Marx-Straße von der Fahrbahn ab. Eigenen Angaben zufolge wollte sie einem Fuchs ausweichen. In der Folge kollidierte sie mit einem Baum. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei der Fahrzeugführerin einen Wert von 1,40 Promille. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 3500 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Von MAZonline