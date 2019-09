Oranienburg

Das war brenzlig – nur mit viel Glück im Unglück sind bei einem Autobrand am Montagnachmittag auf einem Parkplatz in der Oranienburger Lehnitzstraße, Ecke Lindenstraße keine Personen zu Schaden gekommen.

Gegen 17.20 Uhr war dort, nach MAZ-Informationen offenbar aufgrund eines technischen Defektes, ein silbergrauer Pkw Hyundai in Brand geraten und stand wenig später lichterloh in Flammen. Die umgehend verständigte Feuerwehr rückte mit zwei Einsatzwagen zum Löscheinsatz an, konnte das Auto, jedoch nicht mehr retten. Es brannte komplett aus. „Ich war gerade mit meinem Hund spazieren, als ich plötzlich die Flammen an dem Auto bemerkte“, berichtete Anwohner Dennis Unger der MAZ. Er habe dem Fahrzeugführer zu Hilfe eilen und umgehend einen Feuerlöscher aus seiner in der Nähe befindlichen Wohnung holen wollen. „Als ich jedoch an dem brennenden Auto ankam, war es schon zu spät“, berichtete der 30-jährige Oranienburger.

Ein unmittelbar neben dem ausgebrannten Fahrzeug befindlicher Pkw Opel wurde durch die Flammen am Außenspiegel leicht in Mitleidenschaft gezogen. Neben den Kameraden der Feuerwehr trafen vor Ort auch Beamte der Polizei ein, um Spuren zu sichern. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zur Galerie Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ging am Montagnachmittag (2. September) auf einem Parkplatz in der Oranienburger Innenstadt ein Pkw Hyundai plötzlich in Flammen auf. Personen kamen glücklicherweise durch das Feuer nicht zu Schaden.

Von Nadine Bieneck und Bert Wittke