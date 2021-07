Mittenwalde

Einbrecher haben sich in der Nacht zum Dienstag auf einem Firmengelände in der Zülowstraße in Mittenwalde zu schaffen gemacht: Erst drangen sie auf das Gelände vor, dann stahlen sie ersten Aussagen zufolge sechs Rollen mit Kupferkabel. Der Firma entstand dadurch ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Von MAZonline