Oranienburg

Eine Anwohnerin in der Nähe der Saarlandstraße in Oranienburg meldete am Sonntagabend gegen 22 Uhr bei der Polizei einen lauten Knall. Vor Ort stellten die Beamten dann auf dem Gelände einer Baustelle eine völlig zerstörte, mobile Toilette fest. Auch Reste von Pyrotechnik stellte die Polizei fest.

Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline