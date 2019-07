Ein Mann, der in unmittelbarer Nähe des Waldes in Nassenheide ein Lagerfeuer macht, ein 77-jähriger Oranienburger, der von einer angeblichen Enkeltochter nach 27 000 Euro gefragt wird sowie eine Apotheke in Gransee, aus der die Tageseinnahmen gestohlen werden – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Oberhavel lesen Sie im Polizeibericht vom 30. Juli 2019.