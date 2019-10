Der Diebstahl dreier historischer Motorräder aus einem Einfamilienhaus in Fürstenberg/Havel in der Nacht zu Sonntag nimmt kuriose Züge an. So wurde eines der Fahrzeuge – ein MZ ES 300 Gespann – von einem Zeugen am Montag in einem naheliegenden Waldstück aufgefunden. Der Besitzer der Motorräder hat inzwischen einen Finderlohn ausgesetzt.