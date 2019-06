Glienicke

Vermutlich wegen unachtsamen Verhaltens kollidierte eine 66-jährige VW-Fahrerin am Sonnabend gegen 14 Uhr mit einem Motorradfahrer. Der war auf der vorfahrtsberechtigten Schönfließer Straße gefahren, in die die Frau mit ihrem Auto einbog. Es kam zur Kollision. Der 59-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt und musste in ein Unfallklinikum gebracht werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Von MAZonline