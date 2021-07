Motzen

In der Mittenwalder Straße in Motzen kam eine Autofahrerin am frühen Dienstagmorgen mit einem Mercedes-Transporter von der Fahrbahn ab. Die Frau verletzte sich leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug war mit einem Schaden von rund 5.000 Euro nicht mehr fahrbereit und musste daher abgeschleppt werden.

Von MAZonline