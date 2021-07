Motzen

Ein Ferienhaus im Wald nahe der Bestenseer Straße war am Montagabend das Ziel eines Einbrechers: Der Mann war bemerkt worden, wie er in das Gebäude eindrang und dann zu Fuß in Richtung Tonsee flüchtete. Eine sofortige Fahndung führte wenig später zur Verhaftung des Mannes. Der 34-Jährige war ein polizeibekannter Intensivtäter. Er wurde eindeutig als Verdächtiger identifiziert. Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort.

Von MAZonline