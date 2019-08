Mühlenbeck

Eine Frau aus Mühlenbeck wendete sich am 18. August hilfesuchend an die Polizei und erstattete via Internetwache Strafanzeige. Seit mehreren Jahren war die Frau der physischen und psychischen Gewalt ihres Ehemannes ausgesetzt. Gegenüber der Kriminalpolizei gab sie an, dass er meist unter dem Einfluss von Alkohol stehen würde. Polizeibeamte suchten den Mann auf und sprachen ihm eine zehntägige Wohnungsverweisung aus. Außerdem wurde durch die Beamten eine Strafanzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. Der Frau wurden zudem Hinweise zum Opferschutz gegeben.

Von MAZonline