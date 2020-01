Mühlenbeck

Am Sonnabend sprengten Unbekannte in der Kornblumenstraße in Mühlenbeck einen Briefkasten. Durch herumfliegende Teile wurden auch zwei Autos und eine Hausfassade beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000Euro. Es wurde Anzeige wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen, welche durch die Kriminalpolizei bearbeitet wird.

Von MAZonline