Bei einer Kontrolle haben Polizisten auf der Autobahn 10 nordöstlich von Berlin einen Mann erschossen, der kurz zuvor in Polen eine junge Frau getötet haben soll. Wie die Polizei in Potsdam mitteilte, hatten die Beamten das Fahrzeug gegen 15.30 Uhr an der Anschlussstelle Hellersdorf auf dem Berliner Ring gestoppt. Die polnischen Kennzeichen des Wagens waren wegen eines mutmaßlichen Tötungsdeliktes im Nachbarland zur Fahndung ausgeschrieben.

Der Fahrer soll nach Polizeiangaben mit einer Waffe auf die Beamten gezielt und sie auch nach mehrmaligem Auffordern nicht weggelegt haben. Beide Beamte hätten daraufhin mehrfach auf den Mann geschossen und ihn tödlich verletzt. Der Mann feuerte nach bisherigen Erkenntnissen keine Schüsse ab. Laut Polizeisprecher Torsten Herbst zufolge setzten die Polizisten ihre Waffen „absolut rechtmäßig“ ein. Sie werden psychologisch betreut. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) habe Ermittlungen aufgenommen.

Mann schoss offenbar auf 26-Jährige

Bei dem Getöteten handelt es sich nach vorläufigen Erkenntnissen um einen 25-Jährigen. Die Identifizierung des Mannes sei noch nicht vollständig abgeschlossen, so der Polizeisprecher.

Nach Angaben der polnischen Polizei hatte der Tatverdächtige am selben Tag gegen 13 Uhr eine Wäscherei in Gorzow in der polnischen Woiwodschaft Lebus, etwa 80 Kilometer nordöstlich von Frankfurt (Oder) betreten. Dort feuerte er einen oder mehrere Schüsse auf die 26-Jährige ab, die daraufhin starb. Wegen der Fahndung hatte die polnische Polizei alle umliegenden Polizeiwachen informiert, darunter auch die deutsche Seite.

Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn 10 ist am Mittwoch ein Mann von der Polizei erschossen worden.

Kriminaltechniker waren nach den tödlichen Schüssen an der Autobahn vor Ort und untersuchten den Wagen des mutmaßlichen Straftäters, der allein in dem Fahrzeug gesessen haben soll. Die Ermittler suchen auch Zeugen des Vorfalls an der Autobahnanschlussstelle. Nach Angaben des Polizeisprechers kommt es in Brandenburg selten vor, dass sich Polizisten bedroht fühlen und schießen.

