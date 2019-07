Oranienburg

Einen gewaltigen Schaden verursachten in der Nacht zum Sonnabend (20. Juli 2019), unbekannte Personen bei einem Geschäft für Hörgeräte und Augenoptik in der Berliner Straße in Oranienburg.

Nach ihrem gewaltsamen Einbruch entwendeten sie etwa 400 Brillen. Der Gesamtschaden wird laut ersten Erkenntnissen der Polizei mit 80.000 Euro beziffert. Kriminaltechniker sicherten am Tatort Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline