Zehdenick

So heftig in Streit miteinander gerieten am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr ein 61-jähriger Mann und seine 37-jährige Tochter, dass es schließlich zu einer Schlägerei kam. Gemeinsam mit ihrer Mutter rettete sich die 37-Jährige aus dem Haus und alarmierte die Polizei. Sie musste anschließend im weiteren Verlauf des Abends in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden.

Die Polizei forderte im Verlauf des Abends Spezialeinsatzkräfte an, nachdem bekannt geworden war, dass der psychisch kranke Mann im Besitz von Schusswaffen sei. Diese überwältigten den 61-Jährigen schließlich in der Nacht zu Mittwoch gegen 1 Uhr und nahmen ihn in Folge fest. Der Mann wurde laut Polizei zur psychiatrischen Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht, wo schließlich eine Zwangseinweisung angeordnet wurde.

Die Polizei stellte Schusswaffen und Munition im Haus des Mannes sicher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline