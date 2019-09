Treuenbrietzen

Zweimal musste die Polizei am Sonnabend in Frohnsdorf wegen eines langjährigen Nachbarschaftsstreits anrücken. Schon am Nachmittag kam es zu einem Einsatz wegen Ruhestörung, am Abend dann bedrohte ein 41-Jähriger seine Nachbarin mit einem Messer. Der Sohn der Angegriffenen konnte den Angriff des Beschuldigten abwehren und die Polizei verständigen.

Von MAZonline